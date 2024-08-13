هذا ما طلبه هانتر بايدن من السفير الأميركي في روما

اتصل هانتر، نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، في عام 2016 بسفير بلاده في روما للحصول على المساعدة لشركة بوريسما الأوكرانية، التي كان عضوا في مجلس إدارتها في ذلك الحين.



أفادت بذلك صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن وثائق الخارجية الأميركية، وذكرت أن هانتر كتب رسالة واحدة على الأقل إلى السفير الأميركي، يطلب فيها المساعدة في "مشروع الطاقة الحرارية الأرضية" المربح لشركة بوريسما في منطقة توسكانا الإيطالية.

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ووفقا للصحيفة، طلب نجل بايدن من السفير مساعدته في ترتيب لقاء بين حاكم توسكانا وممثل الشركة الأوكرانية. وتؤكد المقالة أن السفارة الأميركية في إيطاليا استغربت من كون هانتر بايدن يعمل لصالح شركة أجنبية، وأجابته بأنها لا تستطيع التعامل مع الحكومة الإيطالية دون موافقة وزارة التجارة في واشنطن.

وقال محامي هانتر لصحيفة نيويورك تايمز، إن الطلب الذي قدمه موكله أمام البعثة الأميركية في إيطاليا لم يسفر عن نتائج، ولم يتم تنظيم الاجتماع الذي طلبه، وبقي المشروع بدون تنفيذ.

وأصبح هانتر بايدن، الابن الأصغر لجو بايدن، عضوا في مجلس إدارة شركة الغاز الأوكرانية بوريسما في نيسان 2014، وكان من المفترض أن يشرف على القسم القانوني فيها ويروج للشركة في المنظمات الدولية. وشغل جو بايدن في ذلك الوقت منصب نائب رئيس الولايات المتحدة.

وكتبت الصحافة الأميركية أن هانتر بايدن استخدم نفوذ والده للضغط وترويج مصالح شركة بوريسما وحصل على مبالغ كبيرة من المال، تم تحويل بعضها، بحسب بعض الجمهوريين، إلى والده.

وفي حزيران الماضي طلب الكونغرس من وزارة العدل الأمريكية، توجيه اتهامات ضد هانتر بايدن، وكذلك ضد شقيق رئيس الدولة، جيمس، بتهمة الكذب على المشرعين خلال تحقيق في الفساد واستغلال النفوذ الذي تورط فيه الرئيس الحالي جو بايدن. (روسيا اليوم)