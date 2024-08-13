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عربي-دولي

خلال الساعات الـ24 الماضية... الجيش الأميركي: دمرنا زورقين للحوثيين بالبحر الأحمر

Lebanon 24
13-08-2024 | 23:55
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أعلنت القيادة المركزية بالجيش الأميركي اليوم الأربعاء، أنها دمرت خلال الساعات الـ24 الماضية زورقين تابعين لحركة أنصار الله الحوثيين في البحر الأحمر.
 
 
وقالت في بيان "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية في تدمير سفينتين حوثيتين مدعومتين من إيران في البحر الأحمر".
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وأضافت أن "هذه السفن شكلت تهديدا واضحا وشيكا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة"، معتبرة أن "هذا السلوك المتهور والخطير من جانب الحوثيين المدعومين من إيران يستمر في تهديد الاستقرار والأمن الإقليميين".


يأتي ذلك، عقب تسجيل حادثين بحريين قبالة سواحل اليمن خلال ساعات قليلة أمس الثلاثاء، حيث وقعت انفجارات وشوهدت زوارق بحرية مشبوهة عدة بالقرب من سفينتين تجاريتين في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، من دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار. (روسيا اليوم)
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