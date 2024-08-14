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عربي-دولي

تدمير 4 صواريخ و117 مسيّرة أوكرانية فوق مناطق روسية

Lebanon 24
14-08-2024 | 02:24
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم  أن قواتها أسقطت 4 صواريخ و117 طائرة من دون طيار أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية، معظمها في مقاطعتي كورسك وفورونيج.
 
وأوضحت في بيان أوردته "روسيا اليوم": "أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 37 طائرة من دون طيار و4 صواريخ تكتيكية "توتشكا-أو" فوق أراضي كورسك، و37 طائرة من دون طيار أخرى فوق منطقة فورونيج".
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أضاف البيان: "أن 17 مسيّرة معادية أسقطت فوق أراضي بيلغورود، و11 فوق مقاطعة نيجني نوفغورود (شرق موسكو)، و9 في فولغوغراد، و3 فوق بريانسك، و2 فوق أوريول، وواحدة فوق روستوف".
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