هل تريد فعلا إيران الردّ على إسرائيل؟.. مسؤولون يكشفون

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قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية، لشبكة "CNN"، إن واشنطن لا تعتقد أن إيران حددت طبيعة ردها على إسرائيل، التي اتهمتها باغتيال هنية، من دون أن تعلن إسرائيل بالمقابل مسؤوليتها عن عملية الاغتيال.ووفقا لمسؤول أميركي، فإن الجهود الدبلوماسية مستمرة في محاولة لمنع إيران عن تنفيذ تهديداتها، بينما تواصل إسرائيل والولايات المتحدة الاستعداد لمواجهة الرد الإيراني المحتمل.وأضاف مسؤول أميركي ثان، أن الإدارة الأميركية تعتقد أن تحذيراتها أثرت على حسابات إيران، حيث كانت وزارة الدفاع الأميركية أعلنت عن نشر قوات إضافية في الشرق الأوسط، بينها حاملة طائرات وغواصة صاروخية.يأتي ذلك، بينما اعترف الرئيس الأميركي جو بايدن بأن اغتيال هنية عقّد مفاوضات وقف النار في غزة، وقال للصحافيين أمس الثلاثاء إنه "قلق" بالفعل بشأن المفاوضات في ظل التهديد الوشيك بهجوم من جانب إيران على إسرائيل.وفي هذا السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين كبار قولهم إن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة نتيجة للمحادثات المأمولة الخميس من شأنه أن يمنع إيران من الرد المباشر على إسرائيل على اغتيال هنية على أراضيها، وذلك رغم تأكيد طهران رسميا تمسكها بحق الرد على إسرائيل. (روسيا اليوم)