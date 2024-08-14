قراءة اميركية في هجوم حزب الله الأخير: حرب إقليمية أوسع أم حفظ ماء وجه ايران؟

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ذكر موقع "The National Review" الأميركي أن "إيران تحتاج إلى حفظ ماء الوجه بعد العديد من الإهانات التي ألحقتها بها إسرائيل، لكنها تدرك، على الرغم من تبجحها، أنها ستتضرر بشدة إذا توسعت رقعة القتال. إن الإستراتيجية الأفضل لطهران هي معركة استنزاف أقل حدة، مع شن هجمات بالوكالة ضد إسرائيل بشكل أساسي، ولكنها لا تتجاوز المستوى الذي يتعين على إسرائيل الرد عليه بشكل أكثر حسمًا. وتعلم إيران أن شن مثل هذا الرد يتطلب من إسرائيل التخلص من القيود التي تفرضها الحكومة الأميركية التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي، والذي أصبحت قاعدته معادية لإسرائيل بشكل متزايد".وبحسب الموقع، "في الواقع، هناك حرب إقليمية بالفعل والقتال إقليمي بالفعل، ويمتد من لبنان إلى اليمن. والسؤال الملح هو ما إذا كانت الحرب على وشك أن تصبح أسوأ بكثير وتجذب لاعبين آخرين، بما في ذلك القوات المسلحة الأميركية. في الحقيقة، يشكل الوكلاء أصولاً قيّمة بالنسبة لإيران. إن طهران راضية بالقتال بهذه الطريقة، عمليات جهادية متفرقة يقوم بها طرف ثالث تجعل أجزاء من إسرائيل غير صالحة للسكن وتثير اضطرابات شعبية، في حين تعتمد على الولايات المتحدة لتحذير إسرائيل من الهجمات القوية التي يمكن أن تكسر إرادة أعدائها. بالنسبة لطهران، فإن هذا أفضل من حرب شاملة مع إسرائيل، حيث ستتعرض لأضرار بالغة، وهو أمر لا يستطيع نظامها المترنح، الذي لا يحظى بشعبية كبيرة في الداخل، تحمله".وتابع الموقع، "إن إسرائيل تجد طرقاً لتذكير الملالي بأنها قادرة على التصرف بحسم قاتل، إن ردها على إيران وحلفائها الجهاديين يتجاوز مجرد الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والمسؤول الكبير في حزب الله فؤاد شكر. ففي 19 تموز، نجح الحوثيون في ضرب تل أبيب، مما أسفر عن مقتل إسرائيلي وإصابة ثمانية آخرين. وردت الطائرات المقاتلة الإسرائيلية بعد يوم واحد فقط بسلسلة من الضربات ضد أهداف الإطلاق والتخزين العسكرية في الحديدة، وهو معقل ميناء تزود إيران الحوثيين منه بالأسلحة".وأضاف الموقع، "في الأول من نيسان، قصفت إسرائيل مجمعا في سوريا أصرت طهران على أنه مجمع دبلوماسي، وأسفرت العملية عن مقتل ثلاثة من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني وأربعة ضباط آخرين كانوا يديرون العمليات السرية الإيرانية في كل أنحاء الشرق الأوسط. وأعلن الملالي أنهم سيشنون هجوماً انتقاميا مدمراً. حينها قاموا بإطلاق 300 صاروخ على إسرائيل، وهو جزء صغير من ترسانتهم، واعتُبر هذا الهجوم ملحوظا لأنه تم شنه من الأراضي الإيرانية، حيث وصفه مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز بأنه "فشل ذريع"، وفشلت كل القذائف تقريبًا في ضرب إسرائيل. ومع ذلك، ولإظهار قدرتها على ذلك، ردت إسرائيل بما يبدو أنها ضربة جوية متطورة على منشأة عسكرية رئيسية في أصفهان".وبحسب الموقع، "إن العمليات الإسرائيلية الناجحة في إيران ليست بالأمر الجديد. ففي أوائل عام 2018، على سبيل المثال، وعلى بعد 20 ميلاً فقط من طهران، تمكن عملاء المخابرات الإسرائيلية من اقتحام مرافق تخزين آمنة ونهب الأرشيف النووي الإيراني. وبقيت المهمة سرية لبضعة أشهر، حتى كشفت عنها الحكومة الإسرائيلية.أوضحت هذه الاكتشافات أن إيران ظلت لسنوات تسعى جاهدة إلى تطوير الأسلحة النووية وكانت قريبة من تحقيق النجاح، لكن الرسالة الموجهة إلى الملالي كانت أيضًا صارخة: لقد اخترقت إسرائيل النظام، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني، وهي قادرة تمامًا على تنفيذ عمليات جريئة داخل وحول طهران نفسها. وقد تم نقل هذه الرسالة نفسها من خلال اغتيال إسرائيل لعدد من العلماء النوويين الإيرانيين على مر السنين، بما في ذلك مقتل كبير علماء الحرس الثوري الإيراني محسن فخري زاده عام 2020".وتابع الموقع، "لا تعرف إيران إلى أي مدى قامت إسرائيل برسم خرائط لقدرات النظام واستهداف قادته الرئيسيين ونشطاءه وأصوله بشكل مسبق، ولهذا السبب يمتنعون عن القيام بذلك. ومع الميزة التي تتمتع بها الحكومة الأميركية المتسامحة، فإنهم قادرون على الاستمرار في لعبة طويلة الأمد. ومع تقلص الأراضي التي تسيطر عليها فعليا، لا تستطيع إسرائيل تحمل هذه اللعبة لفترة أطول".