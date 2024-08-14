ألمانيا تتهم أوكرانياً بتفجير أنابيب "نورد ستريم"

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أصدرت النيابة العامة الألمانية مذكرة اعتقال بحقّ أوكراني على خلفية تخريب خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم عام 2022.ووفقاً لقناة "إيه آر دي" وصحيفتي "داي تسايت" و"زود دويتشه تسايتونغ"، طلبت ألمانيا إصدار مذكرة اعتقال أوروبية بحقّ الرجل الذي كان آخر عنوان معروف له في بولندا.وقالوا إنه لم يتضح بعد سبب عدم تمكن السلطات البولندية من اعتقال المشتبه به، ويُعتقد الآن أنّه فرّ. (العربية)