30
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
31
o
النبطية
34
o
زحلة
36
o
بعلبك
27
o
بشري
30
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أرقام جديدة.. معطيات تكشف خسائر الجيش الإسرائيليّ في غزّة!
Lebanon 24
14-08-2024
|
06:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الماضية عن أرقام بشأن الخسائر البشرية التي لحقت به في قطاع غزة، تضمنت أعداد القتلى والجرحى والمصابين بالصدمات النفسية.
ووفق معطيات رسمية، فإن قسم إعادة التأهيل في وزارة الدفاع الإسرائيلية استقبل 10 آلاف و56 جندياً جريحاً منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول الماضي، بمعدل أكثر من ألف جريح جديد كل شهر.
Advertisement
وبحسب بيان للوزارة، يعاني أكثر من 3700 من المصابين من إصابات في الأطراف، بما في ذلك 192 إصابة في الرأس، و168 مصابا بجروح في العين، و690 مصابا بجروح في الحبل الشوكي، و50 مصابا من مبتوري الأطراف يعالجون في قسم إعادة التأهيل.
وبناءً على ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه يتضح من المعطيات أنه يتم استقبال أكثر من ألف جريح جديد كل شهر من القتال الدائر في غزة.
وقالت إن 35% من الجرحى الجنود يعانون القلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة، و37% يعانون من إصابات في الأطراف.
وأضافت الهيئة أن 68% من الجنود الجرحى هم من جنود الاحتياط ومعظمهم من الشباب، حيث إن 51% تتراوح أعمارهم ما بين 18 و30 عاما، و31% تتراوح أعمارهم ما بين 30-40 عاما.
وتابعت أن حوالى 28% من جميع الجرحى أفادوا بأن التأقلم العقلي هو إصابتهم الرئيسية.
أثمان باهظة
وبشأن حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي، أوضحت المعطيات أن 690 جندياً وضابطاً قتلوا منذ بداية الحرب، بينهم 330 بالمعارك البرية في قطاع غزة.
وتأتي هذه الأرقام في وقت تُتهم فيه تل أبيب بالتكتم على الحصيلة الحقيقية لقتلاها وجرحاها في قطاع غزة، بينما قال مسؤولون إسرائيليون في أكثر من مناسبة، إن الجيش يدفع "أثمانا باهظة" في معاركه داخل القطاع، ويخوض "قتالا شرسا" مع مقاتلين فلسطينيين.
وتشن إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
(الجزيرة نت)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جريمة خطيرة.. العثور على 5 جثث في كفرشيما وهذا ما كُشف
Lebanon 24
جريمة خطيرة.. العثور على 5 جثث في كفرشيما وهذا ما كُشف
13:54 | 2024-08-13
13/08/2024 01:54:04
Lebanon 24
Lebanon 24
جثث في منزل في كفرشيما... المشتبه به يسلم نفسه
Lebanon 24
جثث في منزل في كفرشيما... المشتبه به يسلم نفسه
17:00 | 2024-08-13
13/08/2024 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ يتحدّث عن "خطأ" قد يرتكبه نصرالله: سيجرّ لبنان إلى الحرب
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ يتحدّث عن "خطأ" قد يرتكبه نصرالله: سيجرّ لبنان إلى الحرب
08:00 | 2024-08-13
13/08/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"اعوذ بالله زوجها وين؟".. ماغي بو غصن ترقص بدلع مع فنان عراقي شهير والجمهور يُهاجمها شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"اعوذ بالله زوجها وين؟".. ماغي بو غصن ترقص بدلع مع فنان عراقي شهير والجمهور يُهاجمها شاهدوا الفيديو
02:12 | 2024-08-14
14/08/2024 02:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد قضية جثث كفرشيما.. هذا ما اعترف به خريستو!
Lebanon 24
جديد قضية جثث كفرشيما.. هذا ما اعترف به خريستو!
01:02 | 2024-08-14
14/08/2024 01:02:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:05 | 2024-08-14
"الهجوم وشيك"... متى ستردّ إيران على إسرائيل؟
07:00 | 2024-08-14
هدفها "تدمير الفلسطينيين".. هكذا يُفسر مقال أميركي "سلوك إسرائيل العدواني"
07:00 | 2024-08-14
مصلحة نتنياهو النهائية.. التصعيد نحو الحرب الشاملة
06:47 | 2024-08-14
"نتنياهو كاذب".. تحذيرٌ "غير عادي" من زعيم المعارضة الإسرائيليّة
06:39 | 2024-08-14
ألمانيا تتهم أوكرانياً بتفجير أنابيب "نورد ستريم"
05:59 | 2024-08-14
الجيش الروسي يسحب وحداته من خيرسون.. ما السبب؟
فيديو
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
14/08/2024 14:22:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
23:44 | 2024-08-07
14/08/2024 14:22:01
Lebanon 24
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
14/08/2024 14:22:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24