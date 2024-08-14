"الهجوم وشيك"... متى ستردّ إيران على إسرائيل؟

كشفت تقديرات إسرائيلية أنّ "إيران قد تشن هجوما وشيكا على إسرائيل في أقرب وقت ولن تنتظر انتهاء عقد القمة غدا الخميس في قطر، الهادفة إلى التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وبحسب التقديرات في إسرائيل، فإن الإيرانيين لا يريدون الانتظار إلى ما بعد القمة في قطر، ومن المحتمل أن يتم الهجوم يوم غد الخميس أو حتى اليوم الأربعاء وفق ما أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية. (سكاي نيوز)

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