إصطدام طائرتين حربيتين في فرنسا... ما هو مصير من كان على متنهما؟

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تحطمت طائرتان حربيتان فرنسيتان من طراز "رافال" بعد تصادمهما في الجوّ في شمال شرق البلاد.وقال متحدث باسم القوات الجوية للصحفيين إن الطائرتين تابعتان لقاعدة سان ديزييه الجوية.وأضاف أن أحد الطيارين قفز بالمظلة وعثر عليه وهو على قيد الحياة، لكن مدرباً وطالبا طياراً من الطائرة الثانية ما زالا في عداد المفقودين، وقال: "نواصل البحث عن الطاقم الثاني". (روسيا اليوم)