الجيش الأميركي يدمّر زورقين للحوثيين في البحر الأحمر

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أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، اليوم الأربعاء، تدمير زورقين تابعين لجماعة الحوثي في البحر الأحمر خلال الساعات الماضية.وذكرت القيادة الأميركية، في بيان على منصة إكس، أن هذه الزوارق مثلت تهديداً وشيكاً للقوات الأميركية وقوات التحالف "حارس الازدهار" والسفن التجارية في المنطقة.وأشارت إلى أن "استمرار هذا السلوك المتهور والخطير من جانب الحوثيين لا يزال يهدد الاستقرار والأمن الإقليميين". (العربية)