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عربي-دولي

ماذا تتضمن صفقة الأسلحة الأميركيّة لإسرائيل؟

Lebanon 24
14-08-2024 | 10:16
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قال مسؤول عسكري أميركي إن حجم المساعدات والمبيعات العسكرية الأميركية التي تمت الموافقة على تسليمها إلى إسرائيل بلغت أكثر من 50 مليارا و500 مليون دولار، وذلك منذ أحداث السابع من تشرين الاول من العام الماضي.
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وشرح المسؤول أن 20 مليارا من المبيعات صادقت عليها الإدارة الأميركية في الساعات الماضية، شملت 50 مقاتلة حربية من الجيل الأخير للطائرات "أف-15" وصواريخ جوّ- جوّ من نوع "آمرامرز" وذخيرة مدفعية للدبابات الإسرائيلية فضلا عن عدد من الآليات العسكرية التكتيكية.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، وافق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على بيع طائرات إف-15 ومعدات بقيمة 19 مليار دولار تقريبا، وذخائر دبابات قيمتها 774 مليون دولار، وذخائر مدافع هاون متفجرة بما يزيد على 60 مليون دولار، ومركبات عسكرية بقيمة 583 مليون دولار. (سكاي نيوز)
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