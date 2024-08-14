نتنياهو يوافق على ارسال وفد للتفاوض في الدوحة غداً

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أكّد رئيس الوزراء الاسرائيليّ بنيامين نتنياهو، مساء اليوم أنّ وفدًا إسرائيليًا سيحضر محادثات يوم غد الخميس في الدوحة.وقال مكتب نتنياهو في بيان إنّ الوسطاء سيحاولون التوصل إلى وقف إطلاق نار، في حرب غزة والإفراج عن الرهائن.وأضاف المكتب: "وافق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على مغادرة الوفد الإسرائيليّ إلى الدوحة غدًا وكذلك على التفويض بإجراء المفاوضات".