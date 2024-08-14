Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو يوافق على ارسال وفد للتفاوض في الدوحة غداً

Lebanon 24
14-08-2024 | 11:31
A-
A+
Doc-P-1234276-638592571972208546.jpg
Doc-P-1234276-638592571972208546.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكّد رئيس الوزراء الاسرائيليّ بنيامين نتنياهو، مساء اليوم أنّ وفدًا إسرائيليًا سيحضر محادثات يوم غد الخميس في الدوحة.


وقال مكتب نتنياهو في بيان إنّ الوسطاء سيحاولون التوصل إلى وقف إطلاق نار، في حرب غزة والإفراج عن الرهائن.
Advertisement

     
وأضاف المكتب: "وافق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على مغادرة الوفد الإسرائيليّ إلى الدوحة غدًا وكذلك على التفويض بإجراء المفاوضات".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2024-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2024-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:02 | 2024-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:44 | 2024-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:53 | 2024-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:48 | 2024-08-14
18:16 | 2024-08-14
17:11 | 2024-08-14
16:45 | 2024-08-14
16:30 | 2024-08-14
16:00 | 2024-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24