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الشرطة الإسرائيلية توقف 12 من الحريديم خلال احتجاج على تجنيدهم

Lebanon 24
14-08-2024 | 12:31
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أوقفت الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء، 12 شخصا من اليهود المتدينين (الحريديم) خلال احتجاج أمام قاعدة عسكرية (شمال) على استدعاء الحريديم لأداء الخدمة في الجيش.
وتظاهر مئات الحريديم قرب قاعدة ألون العسكرية وعلى مدخلها؛ للتعبير عن رفضهم أداء الخدمة العسكرية.
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وقالت الشرطة، في بيان وصل الأناضول: "تعمل الشرطة منذ ساعات الصباح في عدد من مراكز المنطقة الشمالية في ضوء مظاهرة غير قانونية وصل خلالها مئات المتظاهرين، وقاموا بإغلاق الطرق وإشعال النار بالقرب من أسوار قاعدة للجيش".
وأضافت: "تصدى المتظاهرون للشرطة، وأغلقوا الطرق باستخدام العنف".
وتابعت: "بعد أن أعلن ضابط شرطة أن المظاهرة غير قانونية ورغم التحذيرات، لم يستمع المتظاهرون لقوات الشرطة واستمروا في الاضطرابات العنيفة".
و"تم اعتقال 12 شخصا للاشتباه في خرقهم النظام العام، وتستمر الانتهاكات بينما تعمل الشرطة على إبعاد المتظاهرين عن القاعدة"، وفق البيان. 
(الأناضول)

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