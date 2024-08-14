بايدن يناشد سوريا بالإفراج عن أوستن تايس

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دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم، إلى إطلاق سراح أوستن تايس، الجندي السابق في مشاة البحرية الأميركية والصحفي المستقل المخطوف في سوريا منذ أب 2012.وذكر بايدن في بيان بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لاختطاف تايس "ضغطنا مرارا على حكومة سوريا للعمل معنا حتى يتسنى لنا، في نهاية المطاف، إعادة أوستن إلى الديار. واليوم، أدعو مجددا لإطلاق سراحه على الفور".واختطف أوستن تايس، وهو مراسل مستقل وجندي سابق في مشاة البحرية الأميركية، في أب 2012 أثناء تغطيته للانتفاضة على رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في دمشق، وكان يبلغ من العمر آنذاك 31 عاما.وتعتقد أسرته أنه على قيد الحياة ولا يزال محتجزا في سوريا. ولا تزال هوية خاطفي تايس غير معروفة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن خطفه.وكان بايدن قد اتهم دمشق باحتجاز تايس عام 2022 ودعا الحكومة السورية إلى المساعدة في تأمين إطلاق سراحه.لكن الخارجية السورية نفت حينها احتجاز أي مواطن أميركي بمن فيهم تايس.وأعلنت السلطات الأميركية في العام 2018 مكافأة قدرها مليون دولار لمن يقدم أي معلومات يمكن أن تقود إلى تحرير تايس.(الحرة)