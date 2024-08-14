بشأن مفاوضات الدوحة.. هذا ما أعلنته واشنطن مساء اليوم

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أكدت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان مساء اليوم، انها تواصل العمل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يعيد الرهائن ويساعد في تخفيف المعاناة في غزة.وقالت: "نتوقع أن تتقدم المحادثات وعلى جميع المفاوضين العودة إلى الطاولة وإتمام الاتفاق".وأضافت: "نحن على علم بتعليقات حماس بشأن عدم حضور المفاوضات وأخبرنا شركاؤنا القطريون أنه سيكون هناك تمثيل للحركة".وتابعت: "إسرائيل أكدت إرسال وفد مفاوض إلى الدوحة وهي مستعدة لإتمام الصفقة المطروحة على الطاولة".