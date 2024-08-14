Advertisement

عربي-دولي

بشأن مفاوضات الدوحة.. هذا ما أعلنته واشنطن مساء اليوم

Lebanon 24
14-08-2024 | 13:28
A-
A+
Doc-P-1234312-638592644201664022.jpg
Doc-P-1234312-638592644201664022.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان مساء اليوم، انها تواصل العمل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يعيد الرهائن ويساعد في تخفيف المعاناة في غزة.


وقالت: "نتوقع أن تتقدم المحادثات وعلى جميع المفاوضين العودة إلى الطاولة وإتمام الاتفاق".
Advertisement


وأضافت: "نحن على علم بتعليقات حماس بشأن عدم حضور المفاوضات وأخبرنا شركاؤنا القطريون أنه سيكون هناك تمثيل للحركة".


وتابعت: "إسرائيل أكدت إرسال وفد مفاوض إلى الدوحة وهي مستعدة لإتمام الصفقة المطروحة على الطاولة". 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2024-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2024-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:02 | 2024-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:44 | 2024-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:53 | 2024-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:48 | 2024-08-14
18:16 | 2024-08-14
17:11 | 2024-08-14
16:45 | 2024-08-14
16:30 | 2024-08-14
16:00 | 2024-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24