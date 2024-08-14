أردوغان وعباس يعقدان لقاء مغلقا في العاصمة أنقرة

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استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، نظيره الفلسطيني محمود عباس، في العاصمة أنقرة.وعقد الجانبان لقاء مغلقا في مجمع الرئاسة بأنقرة.ومن المنتظر أن يُلقي عباس خطابا أمام الجمعية العامة للبرلمان التركي، غدا الخميس. (الأناضول)