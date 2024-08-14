بيان روسي عن اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

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أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلق موسكو البالغ إزاء اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصىوجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "إن موسكو قلقة للغاية إزاء عمل استفزازي آخر نظمه وزير الأمن القومي الإسرائيلي، الذي قام في 13 أب، برفقة العديد من أنصاره ذوي التوجهات المتطرفة باقتحام المسجد الأقصى في القدس لأداء صلاة جماعية ضمت عدة آلاف من الأشخاص لإحياء ذكرى تدمير الهيكل".وأعربت الخارجية الروسية في بيانها عن أسفها من أن "مثل هذه التصرفات الغريبة من قبل أنصار الصهيونية الدينية أضحت منتظمة."وتابع البيان: "يجب على السلطات الإسرائيلية ألا تقتصر على إدانتها، بل أن تتخذ تدابير فعالة لوقف هذه الممارسة المستهجنة، التي تنتهك بشكل صارخ الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس، المنصوص عليها في معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية لعام 1994".(روسيا اليوم)