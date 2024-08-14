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عربي-دولي

ترامب: سنعود إلى البيت الأبيض ونستعيد بلدنا

Lebanon 24
14-08-2024 | 17:11
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قال المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب، الأربعاء، إنه "في حال انتصرت كامالا هاريس، فهذا يعني أن بلدنا انتهى".
وقال ترامب، في كلمة من مدينة آشفيل في ولاية كارولاينا الشمالية: "سننتصر على كامالا هاريس وسنعود إلى البيت الأبيض ونستعيد بلدنا"، مُضيفاً: "نحن نقود أكبر تحرك سياسي في تاريخ بلدنا".
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وأضاف: "سنجعل أميركا قوة عظمى مرة أخرى".
وتابع: "إذا انتصرت هاريس فهذا يعني أن بلدنا انتهى"، مُضيفاً: "هاريس دمّرت الحدود والاقتصاد، ولكننا سنصلح كل المشكلات".
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