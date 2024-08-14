ترامب: سنعود إلى البيت الأبيض ونستعيد بلدنا

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قال المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب، الأربعاء، إنه "في حال انتصرت كامالا هاريس، فهذا يعني أن بلدنا انتهى".وقال ترامب، في كلمة من مدينة آشفيل في ولاية كارولاينا الشمالية: "سننتصر على كامالا هاريس وسنعود إلى البيت الأبيض ونستعيد بلدنا"، مُضيفاً: "نحن نقود أكبر تحرك سياسي في تاريخ بلدنا".وأضاف: "سنجعل أميركا قوة عظمى مرة أخرى".وتابع: "إذا انتصرت هاريس فهذا يعني أن بلدنا انتهى"، مُضيفاً: "هاريس دمّرت الحدود والاقتصاد، ولكننا سنصلح كل المشكلات".