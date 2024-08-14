Advertisement

عربي-دولي

تحقّق "تقدّما جيدا" في كورسك.. أوكرانيا تعتزم إقامة "منطقة عازلة" في الأراضي الروسية

Lebanon 24
14-08-2024 | 22:56
A-
A+
Doc-P-1234387-638592995089911344.jpg
Doc-P-1234387-638592995089911344.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت أوكرانيا أمس الأربعاء أنها تحقّق "تقدّما جيدا" في كورسك الروسية الحدودية، مشيرة إلى أنها تعتزم إقامة "منطقة عازلة" فيها لحماية نفسها من القصف، و"ممرات إنسانية" قالت إنها لإيصال المساعدات للمدنيين الروس.
Advertisement

وفي السادس من آب الجاري، شنت القوات الأوكرانية هجوما كبيرا على منطقة كورسك عند الحدود مع أوكرانيا وباغتت القوات الروسية وشنت أكبر هجوم لجيش أجنبي على الأراضي الروسية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تلغرام "في منطقة كورسك نحقق مزيدا من التقدم. من كيلومتر إلى اثنين في مناطق مختلفة منذ مطلع اليوم. وأكثر من 100 عسكري روسي إضافي أُسروا في الفترة نفسها... هذا سيسرع عودة شباننا وشاباتنا إلى الوطن".

وجدد التأكيد على أن العسكريين الأوكرانيين يتقدّمون على نحو "جيد"، وقال "سنحقق أهدافنا الاستراتيجية".

وفي اليوم الثامن للهجوم، أكّد الجيش الروسي أمس الأربعاء أنه صدّ هجمات أوكرانية كانت تهدف إلى تحقيق تقدّم أكبر في عمق منطقة كورسك قرب خمس بلدات، بينها ليفشينكا التي تبعد 35 كيلومترا عن أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن قواتها، مدعومة بالطيران والمسيرات والمدفعية، "أحبطت محاولات مجموعات متنقلة معادية بمركبات مدرعة للدخول في عمق الأراضي الروسية" وألحقت بالأوكرانيين خسائر فادحة.

ووفي وقت متأخر أمس الأربعاء أعلن حاكم منطقة كورسك، حيث تم إجلاء أكثر من 120 ألف شخص في الأيام الأخيرة، إخلاء منطقة إضافية هي غلوشكوفسكي.

من جهتها، استخدمت القوات الأوكرانية مسيّرات طويلة المدى لاستهداف أربع مطارات في وسط روسيا وغربها، في كورسك وفورونيج وسافاسليكا وبوريسوغليبسك، وفق ما أفاد مصدر في أجهزة الأمن الأوكرانية وكالة فرانس برس.

عشرات آلاف النازحين
وأوضح وزير الداخلية الأوكراني ايغور كليمنكو أن أوكرانيا تعتزم إقامة "منطقة عازلة" لحماية السكان عند الحدود من "القصف المعادي اليومي".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قدّم هجوم الكرملين ضد منطقة خاركيف الأوكرانية (شمال شرق) على أنه تدبير يرمي لإقامة "منطقة عازلة" لوضع حد للضربات الأوكرانية في المناطق الروسية المحاذية، لكن الهدف لم يتحقق.

وفي منطقة بيلغورود الروسية المجاورة لمنطقة كورسك، أُعلنت حالة الطوارئ الأربعاء بسبب القصف الأوكراني. وتم الإعلان عن إجلاء 11 ألف شخص من هناك مساء الاثنين.

وتسبب الهجوم الأوكراني حتى الآن بفرار أكثر من 120 ألفا من سكان المنطقة، بحسب السلطات الروسية، وأسفر عن مقتل 12 مدنيا على الأقل وإصابة أكثر من مئة بجروح.(العربية)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:28 | 2024-08-15
02:15 | 2024-08-15
02:13 | 2024-08-15
02:11 | 2024-08-15
02:06 | 2024-08-15
01:54 | 2024-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24