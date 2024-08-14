هجمات في النيجر تودي بحياة مقتل 15 مدنياً

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أعلنت النيجر مقتل 15 مدنياً وإصابة عدد غير محدد مطلع الأسبوع في هجمات استهدفت قرى في منطقة تيلابيري غرب البلاد، قرب الحدود مع بوركينا فاسو.وجاء في بيان للجيش النيجري أنه "في منطقة ميهانا، ارتكبت عناصر إرهابية أعمال عنف شنيعة عدة ضد السكان المدنيين العزل، وجاءت الخسائر فادحة ومأسوية: قُتل 14 شخصا وجرح كثر".كذلك أعلن جيش النيجر مقتل مدني، الثلاثاء، وجرح 3 في المنطقة نفسها في "اشتباك" مع "إرهابيين"، وفقا لفرانس برس.وكانت ميهانا من بين 6 مناطق مستهدفة في منطقة تيلابيري التي تقع على حدود النيجر مع مالي وبوركينا فاسو ويلجأ اليها مسلحون من تنظيمي داعش والقاعدة للاحتماء.