في اتصال هاتفي.. ترامب بحث مع نتانياهو موضوع الرهائن ووقف إطلاق النار

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نقل موقع أكسيوس عن مصدرين أميركيين القول إن مرشح الحزب الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة، دونالد ترامب، تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، وتناولا مسألة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن.وقال مصدر لأكسيوس إن مكالمة ترامب كان الهدف منها تشجيع نتانياهو على قبول الاتفاق، لكنه قال إنه لا يعرف ما إذا كان هذا هو ما قاله الرئيس السابق لنتانياهو بالفعل. ولم ترد حملة ترامب بعد على طلب التعليق.في أواخر الشهر الماضي، زار نتانياهو الولايات المتحدة والتقى بالرئيس، جو بايدن، ونائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية للرئاسة، كملا هاريس وترامب.حددت مصر والولايات المتحدة وقطر، الخميس، موعدا لجولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.وأعلن بايدن اقتراحا لوقف إطلاق النار من ثلاث مراحل في خطاب ألقاه في 31 ايار. وتحاول واشنطن والوسطاء من المنطقة منذ ذلك الحين ترتيب صفقة وقف إطلاق النار في غزة مقابل إعادة الرهائن لكنهم يواجهون عقبات متكررة.فقد قالت حماس، الأربعاء، إنها لن تشارك في الجولة الجديدة من محادثات وقف إطلاق النار في غزة المقرر عقدها، الخميس، في قطر، لكن مسؤولا مطلعا على المحادثات قال إن الوسطاء يتوقعون التشاور مع الحركة فيما بعد.وقالت واشنطن، أهم حلفاء إسرائيل، إن وقف إطلاق النار في غزة سيحد من تنامي فرص اتساع رقعة الحرب في منطقة الشرق الأوسط.فمخاطر اندلاع حرب أوسع نطاقا تتزايد منذ مقتل زعيم حماس، إسماعيل هنية، في إيران والقائد العسكري لحزب الله، فؤاد شكر، في بيروت. واستتبع قتلهما تهديدات بالانتقام من إسرائيل.