إسرائيل تنشر خطة لإقامة مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

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نشرت إسرائيل مخططات لبناء مستوطنة جديدة تسعى لإقامتها في الضفة الغربية المحتلة، وفقاً لما ذكره وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.وأضاف الوزير اليميني المتطرف أن الخطوة تأتي "رداً على تصرفات القيادة الفلسطينية في الضفة الغربية، والدول التي اعترفت بدولة فلسطينية".وقال سموتريتش: "لا قرار ضد إسرائيل، أو ضد الصهيونية يوقف توسع المستوطنات. سنواصل مكافحة الفكرة الخطيرة المتعلقة بدولة فلسطينية. هذه هي مهمة حياتي"، وفق قوله.وأضاف سموتريتش، الذي يرأس حزباً يناصر المستوطنين، وهو نفسه مستوطن، إن المستوطنة الجديدة اسمها "ناحال هيليتز"، وستقام على مساحة 60 هكتاراً، وستكون جزءاً من مجموعة مستوطنات "جوش عتصيون"، وستربط المنطقة بالقدس المحتلة.وقالت منظمة السلام الآن الإسرائيلية غير الحكومية: "يواصل سموتريتش الترويج للضم الفعلي متجاهلاً اتفاقية (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة) اليونسكو التي وقعت عليها إسرائيل، وسندفع كلنا الثمن".وتعتبر أغلب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المستوطنات المبنية في الضفة الغربية، وعلى أراضٍ أخرى استولت عليها إسرائيل في حرب 1967، غير قانونية بموجب القانون الدولي.