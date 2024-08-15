Advertisement

عربي-دولي

قصف إسرائيلي على مخيم بلاطة في نابلس.. هل من ضحايا؟

Lebanon 24
15-08-2024 | 00:21
A-
A+
Doc-P-1234423-638593034143446540.jpeg
Doc-P-1234423-638593034143446540.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استهدف قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة تجمعاً لمواطنين في مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين، حسبما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن إصابة 5 فلسطينيين جراء قصف مسيَّرات إسرائيلية للمخيم، وقد احتجزت قوات اسرائيلية سيارة إسعاف في مخيم بلاطة وبداخلها أحد المصابين بإصابة خطيرة.
Advertisement

وذكر الهلال الأحمر أن من بين المصابين طفلة وسيدة.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:28 | 2024-08-15
02:15 | 2024-08-15
02:13 | 2024-08-15
02:11 | 2024-08-15
02:06 | 2024-08-15
01:54 | 2024-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24