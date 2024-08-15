قصف إسرائيلي على مخيم بلاطة في نابلس.. هل من ضحايا؟

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استهدف قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة تجمعاً لمواطنين في مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين، حسبما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني.وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن إصابة 5 فلسطينيين جراء قصف مسيَّرات إسرائيلية للمخيم، وقد احتجزت قوات اسرائيلية سيارة إسعاف في مخيم بلاطة وبداخلها أحد المصابين بإصابة خطيرة.وذكر الهلال الأحمر أن من بين المصابين طفلة وسيدة.