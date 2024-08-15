اتصال هاتفي بين ترامب ونتنياهو.. هذا ما دار خلاله

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أكدت وسائل إعلام أميركية، أن الرئيس السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة دونالد ترامب، تحدث هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم أمس الأربعاء، لمناقشة ملف إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأشارت إلى أن "الرئيس السابق دونالد ترامب تحدث هاتفيا، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وناقشا اتفاقي تبادل الرهائن في غزة ووقف إطلاق النار".وقال أحد المصادر لموقع "أكسيوس": "دعوة ترامب كانت تهدف إلى دفع نتنياهو لقبول الصفقة"، وأضاف أن "المحتوى الدقيق للمحادثة غير معروف".