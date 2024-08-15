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عربي-دولي

رئيس كوريا الجنوبية يتحدث عن "توحيد الكوريتين": مهمة تاريخية

Lebanon 24
15-08-2024 | 00:56
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أكد الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، أن توحيد الكوريتين مهمة تاريخية يجب تحقيقها، ودعا لتشكيل "قوة حوار يمكنها بحث أي قضية" بما يخدم توحيد شبه الجزيرة الكورية.

وقال يون في خطاب ألقاه بمناسبة يوم التحرير الذي يحتفل بنهاية الحكم الاستعماري الياباني عام 1945: "أمامنا مهمة تاريخية يجب حلها بالتأكيد.... إنه توحيد الكوريتين... ما زال التحرير الكامل مهمة غير مكتملة، حيث لا تزال شبه الجزيرة الكورية مقسمة".
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وأضاف: "يجب أن تمتد الحرية التي نتمتع بها إلى كوريا الشمالية... فقط عندما تتأسس دولة موحدة حرة وديمقراطية يملكها الشعب بحق في جميع أنحاء شبه الجزيرة الكورية بأكملها، سنحصل في النهاية على التحرر الكامل".

وتابع: "أقترح اليوم أن تنشئ السلطات من الكوريتين مجموعة عمل بين الكوريتين. ويمكن لهذه الهيئة أن تتناول أي قضية، بدءا من تخفيف التوترات إلى التعاون الاقتصادي والتبادل الشعبي والثقافي والاستجابة للكوارث وتغير المناخ".

وحث يون كوريا الشمالية على الاستجابة للاقتراح، قائلا إن الحوار والتعاون يمكن أن يحقق تقدما جوهريا في العلاقات بين الكوريتين.
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