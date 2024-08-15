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عربي-دولي

القضاء على 5 من قوات الإنزال الأوكرانية بمقاطعة كورسك

Lebanon 24
15-08-2024 | 01:07
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أعلن مصدر عسكري القضاء على 5 من قوات الإنزال الأوكرانية في محيط قرية بوركي الحدودية بمقاطعة كورسك جنوب غربي روسيا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن خسائر الجيش الأوكراني على محور كورسك جراء تصدي القوات الروسية لهجماتها ومحاولات التوغل، بلغت نحو 270 جنديا خلال آخر 24 ساعة.
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وبلغ مجموع خسائر العدو على محور كورسك منذ بداية القتال نحو 2300 جنديا و37 دبابة و32 ناقلة جند مدرعة.
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