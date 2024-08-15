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نفتالي بينيت يطالب بتغيير القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية

Lebanon 24
15-08-2024 | 01:21
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انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت اللقيادتين السياسية والعسكرية في بلاده، داعيا إلى استبدالهما على خلفية عدم قدرتهما على "منع" هجمات حركة حماس قبل أكثر من 10 أشهر، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
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وفي مؤتمر نظمته صحيفة "يسرائيل هيوم"، قال بينيت إن "القيادة ليست جيدة وليس لديها قيم جيدة" مضيفا: "غالبا ما تضع القيادة المصالح الشخصية قبل مصلحة الدولة، أو مصلحة قطاع ما فوق مصلحة البلاد".

وأضاف في إشارة على ما يبدو إلى التعليقات العامة التي يدلي بها أعضاء الائتلاف اليميني للحكومة الإسرائيلية، "إنهم يتجاهلون بإصرار بقية العالم ويعلنون أنهم سوف يقصفون هناك" أو "سوف نسقط قنبلة ذرية على غزة ... ذلك سلوك صبياني وغير مسؤول".

وتابع بينت وسط تصفيق الحضور: "توصلت إلى نتيجة مفادها أنه يجب تغيير القيادة السياسية، وبصراحة القيادة الأمنية أيضا. فهؤلاء هم الأشخاص الذين أحبهم، ولكن يجب استبدالهم".

كان بينيت رئيس وزراء إسرائيل لمدة عام واحد في 2021-2022 قبل أن يستقيل بعد انهيار الائتلاف الحكومي الذي كان متباين أيدولوجيا.
 
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