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ذكر موقع "Middle East Eye" البريطاني أنه "مع الموجة الأخيرة من الاغتيالات في بيروت وطهران وخان يونس، تزايدت بشكل ملحوظ احتمالات نشوب حرب ثالثة بين حزب الله وإسرائيل. ومن المتوقع أن ينشر كلا الخصمين على نطاق واسع مركبات جوية من دون طيار (UAVs)، أو طائرات من دون طيار، من أنواع مختلفة في حرب أصبحت أقرب من أي وقت مضى".وبحسب الموقع، " لتجنب كوارث حرب عام 2006 والنجاح في إبعاد وحدات حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، سوف يحتاج الجيش الإسرائيلي إلى قوة بشرية إضافية كبيرة. ولتقويض الأهداف العملياتية للجيش الإسرائيلي بشكل فعال، من المرجح أن يعمل حزب الله على تكثيف حرب الطائرات من دون طيار واستخدام عدة أنواع منها. إذاً، كيف يمكن لحزب الله أن يستخدم الطائرات من دون طيار خلال هذه الحرب المحتملة؟ في تموز 2006، تمكن الحزب من اعتراض وفك تشفير مقاطع الفيديو والاتصالات الخاصة بالطائرات الإسرائيلية من دون طيار من خلال استخدام مجموعة من تقنيات الحرب الإلكترونية واستخبارات الإشارات والاعتراضات الأرضية، ما سمح لهم بالحصول على معلومات استخباراتية حول الخطط العملياتية للجيش الإسرائيلي وتحركات الوحدات في جنوب لبنان".وتابع الموقع، "حزب الله اليوم يختلف عن العام 2006. وتتفوق القدرات العسكرية الحالية للحزب على الغالبية العظمى من القوات غير التابعة للدول، وعلى القوات البرية للعديد من الدول الصغيرة.كما أن الحزب قادر أيضًا في المجالات الإلكترونية والاستخباراتية/المعلوماتية، كما وفي المجال البحري. وعلى الرغم من أن حزب الله كان لديه تاريخ في استخدام الطائرات من دون طيار حتى قبل حرب عام 2006، إلا أنه أظهر قدرة جديدة نسبيًا في عام 2024، فقد أصبح قادراً على "رؤية" عمق إسرائيل. فقد نجح حزب الله في تنفيذ العديد من خروقات المجال الجوي، حيث توغلت طائرات من دون طيار عسكرية في عمق المجال الجوي الإسرائيلي لجمع المعلومات الاستخبارية وتنفيذ عمليات المراقبة والاستطلاع".وأضاف الموقع، "لم تكن المواقع المستهدفة مجرد مواقع سهلة، ومن بينها قاعدة رمات ديفيد الجوية التي تحظى بحماية جيدة وقاعدة بحرية إسرائيلية في حيفا، بالإضافة إلى العديد من السفن الحربية والبنية التحتية لوحدة الغواصات التابعة للبحرية، شايطت 7.وأظهرت العمليات قدرة حزب الله عن بعد على إجراء عمليات مراقبة للقوات الجوية والقواعد البحرية الإسرائيلية، فضلاً عن المراكز الحضرية. ومن عجيب المفارقات أن حزب الله ربما يتبع المثل العسكري الأنكلو-أميركي القديم: "إذا كان من الممكن رؤيته، فمن الممكن ضربه. إذا كان من الممكن ضربه، فيمكن قتله". إن مشكلة حزب الله المتمثلة في المدفعية الصاروخية العمياء والنيران غير المباشرة وغير الدقيقة تتلاشى، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الطائرات من دون طيار".وبحسب الموقع، "بشكل عام، لا تزال تأثيرات الطائرات من دون طيار على الحرب موضع نقاش حاد بين الخبراء العسكريين والأمنيين. ومع ذلك، بالنسبة لحزب الله والجيش الإسرائيلي على حد سواء، سيكون للطائرات من دون طيار تأثيرات تكتيكية وعملياتية محتملة كبيرة في الصراع المتوقع، إلا أنها من غير المرجح أن تقرر نتيجة الحرب. إن تطور حرب الطائرات من دون طيار في هذا الصراع وما بعده لم ينته بعد. ومع استمرار حزب الله في تحسين وتوسيع ترسانته، يمكن أن تصبح هذه الطائرات قوة يحسب لها حساب في المجال الجوي".