والز يوافق على مناظرة فانس في هذا الموعد

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وافق مرشح الحزب الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس الأميركي تيم والز على إجراء مناظرة مع منافسه الجمهوري، جي دي فانس، في الأول من تشرين الأول المقبل وفقا لوسائل إعلام أميركية.والأول من تشرين الأول هو أحد أربعة مواعيد اقترحتها شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية لإجراء مناظرة بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس ضمن الانتخابات الأميركية المزمع إجراؤها في تشرين الثاني المقبل.وقالت الشبكة إنها أعطت الحملتين أربعة مواعيد للمناظرة، وهي 17 أيلول و24 منه وأول تشرين الأول والثامن منه، حسب وكالة رويترز.وكتب والز على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "أراك في الأول من أكتوبر.. جي دي فانس".ومع ذلك، قال فانس لشبكة "فوكس نيوز" عندما سُئل فانس عن إمكانية إجراء مناظرة، "أشك بشدة في أننا سنكون هناك في الأول من تشرين الأول"، كما قال إنه يريد مناظرة والز أكثر من مرة.