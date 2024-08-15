Advertisement

عربي-دولي

والز يوافق على مناظرة فانس في هذا الموعد

Lebanon 24
15-08-2024 | 02:11
A-
A+
Doc-P-1234466-638593099847246920.jpg
Doc-P-1234466-638593099847246920.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وافق مرشح الحزب الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس الأميركي تيم والز على إجراء مناظرة  مع منافسه الجمهوري، جي دي فانس، في الأول من تشرين الأول المقبل وفقا لوسائل إعلام أميركية.

 والأول من تشرين الأول هو أحد أربعة مواعيد اقترحتها شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية لإجراء مناظرة بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس ضمن الانتخابات الأميركية المزمع إجراؤها في تشرين الثاني المقبل.
Advertisement

وقالت الشبكة إنها أعطت الحملتين أربعة مواعيد للمناظرة، وهي 17 أيلول و24 منه وأول تشرين الأول والثامن منه، حسب وكالة رويترز.

وكتب والز على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "أراك في الأول من أكتوبر.. جي دي فانس".

ومع ذلك، قال فانس لشبكة "فوكس نيوز" عندما سُئل فانس عن إمكانية إجراء مناظرة، "أشك بشدة في أننا سنكون هناك في الأول من تشرين الأول"، كما قال إنه يريد مناظرة والز أكثر من مرة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:16 | 2024-08-15
05:54 | 2024-08-15
05:40 | 2024-08-15
05:28 | 2024-08-15
05:14 | 2024-08-15
05:13 | 2024-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24