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عربي-دولي

بايدن وهاريس يناقشان تطورات الشرق الأوسط

Lebanon 24
15-08-2024 | 03:12
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عرض فريق الأمن القومي الأميركي إحاطة حول "التطورات في الشرق الأوسط" للرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وجاء في بيان للرئاسة الأميركية أن بايدن وهاريس تمت إحاطتهما في غرفة العمليات في البيت الأبيض حول "الجهود العسكرية الأميركية لدعم الدفاع عن إسرائيل" و"الجهود الدبلوماسية المستمرة لخفض التوتر الإقليمي" والتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.
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