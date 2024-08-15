أوكرانيا تعلن إسقاط 29 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت جميع الطائرات المُسيرة التي أطلقتها روسيا خلال هجوم الليلة الماضية وعددها 29 طائرة.



وذكرت القوات الجوية في بيان أن روسيا أطلقت أيضا ثلاثة صواريخ موجهة من طراز كيه.إتش-59 خلال الهجوم.

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