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عربي-دولي

بيان مشترك من السعودية وعدد من الدول بشأن دعم السودان

Lebanon 24
15-08-2024 | 04:21
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صدر بيان مشترك عن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وسويسرا ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، فيما يلي نصه :
نعمل بشكل جاد ومكثف في سويسرا في اليوم الأول ضمن الجهود الدبلوماسية التي تهدف إلى دعم السودان ووصول المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال العدائية، والامتثال وفقًا لنتائج محادثات جدة السابقة، والمساعي الأخرى، والقانون الإنساني الدولي.
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