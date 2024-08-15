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عربي-دولي

اغتصاب وقتل طبيبة.. جريمة تهز الهند وتصاعد الاحتجاجات

Lebanon 24
15-08-2024 | 04:47
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نظمت آلاف النساء مسيرات في العديد من المدن الهندية، الليلة الماضية، وطالبن رئيس الوزراء ناريندرا مودي بفرض عقوبات صارمة على الجرائم التي تُرتكب بحق النساء وسط تصاعد الغضب والاحتجاجات على جريمة اغتصاب وقتل مروعة تعرضت لها طبيبة.
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ورفعت النساء شموعا ولافتات تطالب بضمان حرياتهن وخرجن في مسيرات عبر مدن من بينها كولكاتا في شرق الهند، حيث أثارت جريمة اغتصاب وقتل طبيبة متدربة الأسبوع الماضي احتجاجات من زميلاتها العاملات في المجال الطبي اللواتي طالبن بتحسين ظروف العمل وتعزيز الأمن.

وعلقت الكثير من المستشفيات الحكومية في مدن البلاد تقديم كل الخدمات، باستثناء أقسام الطوارئ في وقت سابق من هذا الأسبوع، بسبب اعتصام الطبيبات حديثات التخرج أمام المستشفيات للمطالبة بحق الضحية، وفقا لرويترز.

وعُثر على الطبيبة، البالغة من العمر 31 عاما، مقتولة يوم الجمعة الماضي.

وقالت الشرطة الهندية إنها تعرضت للاغتصاب ثم القتل.

وجرى اعتقال متطوع في الشرطة على صلة بالجريمة.

وقال مودي في خطابه للأمة بمناسبة يوم الاستقلال الثامن والسبعين، اليوم الخميس "يجب كمجتمع أن نفكر في الأعمال الوحشية التي تُرتكب ضد أمهاتنا وبناتنا وأخواتنا. هناك غضب في البلاد ضد هذا الأمر. وأنا أشعر بهذا الغضب".

وإلى جانب ذلك، كثيرا ما يشكو الأطباء في المستشفيات الحكومية المزدحمة التي تفتقر إلى النظافة من العمل الشاق وقلة الأجور فضلا عن عدم بذل جهود كافية للحد من العنف الذي يتعرضون له من جانب الأفراد المستائين من مستوى الرعاية الطبية المتاحة.(سكاي نيوز)

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