مسؤول بارز يكشف عن مصير محمد الضيف... إليكم ما قاله

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أكد المتحدث باسم حركة "حماس" أسامة حمدان أن قائد "كتائب القسام" الجناح العسكري للحركة في قطاع غزة محمد الضيف "بخير".وأشار حمدان إلى أن "ما فعله الجيش الإسرائيلي من مجزرة بشعة بعد قصف المدنيين تزامنا مع إعلانه استهداف الضيف كان مجرد حجة لتبرير المجرزة التي ارتكبها الإسرائيليون".ولفت حمدان إلى أنها كانت مجزرة بشعة وكانت في المنطقة التي أعلن الجيش الإسرائيلي أنها "منطقة آمنة". (روسيا اليوم)