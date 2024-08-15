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عربي-دولي

هل تنجح مفاوضات الدوحة في وقف إطلاق النار في غزة؟

Lebanon 24
15-08-2024 | 10:00
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ذكر موقع "الجزيرة" أنّ العاصمة القطرية الدوحة تشهد جولة جديدة من المفاوضات بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وإسرائيل، وذلك بغية التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة تبادل للمحتجزين.
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وتشير تقديرات الإسرائيليين إلى أن احتمال تحقيق اختراق في المفاوضات يبدو منخفضا رغم بعض الآمال المعقودة على نجاح الاجتماع في تحريك المياه الراكدة من جديد.

وتأتي هذه التقديرات بعد أن عدل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موقفه بعدم منح الطاقم الإسرائيلي المفاوض هامشا كافيا من الحرية، وهو ما أتاح إرسال الوفد بكامل هيئته برئاسة رئيس الاستخبارات الخارجية "الموساد" ديفيد برنيع.

لكن إبقاء نتنياهو على شروطه التي أدخلها إلى غرفة المفاوضات المكتظة بالتعقيدات دفع إلى التشاؤم من جديد، خاصة أنه يصر على إبقاء الجيش الإسرائيلي مسيطرا على محور الحدود الجنوبية بين قطاع غزة ومصر والمعروف إسرائيليا بمحور فيلادلفيا.

وحسب نتنياهو، فإن السيطرة الإسرائيلية ضرورية لمنع تهريب الأسلحة من مصر إلى حماس في قطاع غزة وتحكّم إسرائيل بحركة تنقّل النازحين العائدين من جنوب قطاع غزة إلى شماله حتى لا يعود المسلحون.

كما اشترط نتنياهو أن تحصل إسرائيل على قائمة بأسماء المحتجزين الإسرائيليين الأحياء الذين سيتم إخلاء سبيلهم في المرحلة الأولى من صفقة التبادل، وحصولها أيضا على حق النقض "الفيتو" في ما يتعلق بأسماء الأسرى الفلسطينيين الوازنين، وترحيلهم إلى خارج الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتقر الجهات الأمنية الإسرائيلية المنخرطة في المفاوضات بأن من شأن هذه الشروط عرقلة التقدم في المفاوضات.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن هذه الجهات تعول كثيرا على أن التفويض الموسع الذي منحه نتنياهو للوفد الذي سيتوجه اليوم إلى الدوحة يسهل تحقيق التقدم.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن حديثا هاتفيا جرى الليلة الماضية بين نتنياهو والرئيس السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب.

وحسب القناة وصحيفتي "إسرائيل اليوم" ويديعوت أحرونوت، فإن ترامب حثّ نتنياهو على التقدم نحو إبرام صفقة لتبادل المحتجزين، لكن ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلي امتنع عن نفي أو تأكيد هذه الأنباء. (الجزيرة)
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