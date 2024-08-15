رغم الحرب وشدّة المعارك... هل لا تزال قيادة "حماس" تتواصل مع يحيى السنوار؟

نفى القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، الخميس، صعوبة التواصل مع رئيس الحركة يحيى السنوار.



وقال حمدان إنه "بحكم طبيعة المعركة والعدوان الإسرائيلي هناك بعض الصعوبات ولكن التواصل دائم مع السنوار ويحقق المصالح المرجوة وإدارة الحركة تتم على نحو جيد".

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وأضاف: "قيادة حماس تتابع مع السنوار عملية استكمال ترتيبات العمل القيادي والأمور تسير بطريقة سلسة وربما تأخذ بعض الوقت للضرورات الأمنية".

ويأتي ذلك وسط تقارير تحدثت عن إجراءات أمنية مكثفة يتبعها السنوار في مراسلاته وتواصله مع قادة الحركة بالاعتماد على قلة مختارة من الوسطاء الموثوقين. (سكاي نيوز عربية)