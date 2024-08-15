Advertisement

عربي-دولي

رغم الحرب وشدّة المعارك... هل لا تزال قيادة "حماس" تتواصل مع يحيى السنوار؟

Lebanon 24
15-08-2024 | 06:51
A-
A+
Doc-P-1234584-638593271978553176.png
Doc-P-1234584-638593271978553176.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفى القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، الخميس، صعوبة التواصل مع رئيس الحركة يحيى السنوار.

وقال حمدان إنه "بحكم طبيعة المعركة والعدوان الإسرائيلي هناك بعض الصعوبات ولكن التواصل دائم مع السنوار ويحقق المصالح المرجوة وإدارة الحركة تتم على نحو جيد".
Advertisement
 
وأضاف: "قيادة حماس تتابع مع السنوار عملية استكمال ترتيبات العمل القيادي والأمور تسير بطريقة سلسة وربما تأخذ بعض الوقت للضرورات الأمنية".
 
ويأتي ذلك وسط تقارير تحدثت عن إجراءات أمنية مكثفة يتبعها السنوار في مراسلاته وتواصله مع قادة الحركة بالاعتماد على قلة مختارة من الوسطاء الموثوقين. (سكاي نيوز عربية)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:51 | 2024-08-15
09:31 | 2024-08-15
09:07 | 2024-08-15
09:00 | 2024-08-15
08:37 | 2024-08-15
08:28 | 2024-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24