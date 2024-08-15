بعد مقتل محتجز إسرائيلي على يدّ حارسه.. أبو عبيدة: تصرفه انتقامي

Advertisement

بعدما أعلنت حركة حماس، عن مقتل أحد الأسرى الإسرائيليين على يدّ حارس كان مكلفا بمراقبته، كشف أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، أنّ الحارس تصرف "بشكل انتقامي خلافا للتعليمات" بعد أن تلقى نبأ إستشهاد طفليه في غارة إسرائيلية.كما أضاف في منشور على تطبيق تليغرام "أن الواقعة لا تمثل أخلاقيات الحركة"، مبيناً على تشديد التعليمات بعد تكرار الحادثة في حالتين حتى الآن. (العربية)