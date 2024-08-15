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عربي-دولي

بعد مقتل محتجز إسرائيلي على يدّ حارسه.. أبو عبيدة: تصرفه انتقامي

Lebanon 24
15-08-2024 | 07:56
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بعدما أعلنت حركة حماس، عن مقتل أحد الأسرى الإسرائيليين على يدّ حارس كان مكلفا بمراقبته، كشف أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، أنّ الحارس تصرف "بشكل انتقامي خلافا للتعليمات" بعد أن تلقى نبأ إستشهاد طفليه في غارة إسرائيلية.
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كما أضاف في منشور على تطبيق تليغرام "أن الواقعة لا تمثل أخلاقيات الحركة"، مبيناً على تشديد التعليمات بعد تكرار الحادثة في حالتين حتى الآن. (العربية)
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