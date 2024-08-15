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عربي-دولي

لوكاشينكو: روسيا لن تتأخر في إرسال قواتها إلى بيلاروسيا إنّ تعرضت لأي عدوان

Lebanon 24
15-08-2024 | 10:18
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أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن روسيا لن تتأخر في إرسال قواتها إلى بيلاروسيا للدفاع عنها إن تعرضت لأي عدوان.

وقال لوكاشينكو عبر قناة "روسيا": "إن تعرضنا للعدوان سنصد أول ضربة ثم ستدعمنا روسيا. أي حرب قد نواجها ستكون حربا مشتركة للبلدين ضد هؤلاء الوحوش".
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وحذر من أن رد بلاده على أي عدوان خارجي سيكون "فوريا ومناسبا". (روسيا اليوم)
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