لوكاشينكو: روسيا لن تتأخر في إرسال قواتها إلى بيلاروسيا إنّ تعرضت لأي عدوان

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أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن روسيا لن تتأخر في إرسال قواتها إلى بيلاروسيا للدفاع عنها إن تعرضت لأي عدوان.وقال لوكاشينكو عبر قناة "روسيا": "إن تعرضنا للعدوان سنصد أول ضربة ثم ستدعمنا روسيا. أي حرب قد نواجها ستكون حربا مشتركة للبلدين ضد هؤلاء الوحوش".وحذر من أن رد بلاده على أي عدوان خارجي سيكون "فوريا ومناسبا". (روسيا اليوم)