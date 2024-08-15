تحطم قاذفة قنابل استراتيجية في إيركوتسك في روسيا

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قالت صحيفة "إزفيستيا" نقلا عن وزارة الدفاع الروسية، الخميس، إن قاذفة قنابل استراتيجية من طراز (تي.يو-22 إم 3) تحطمت في منطقة إركوتسك في سيبيريا الروسية بسبب عطل فني.وأضافت الوزارة أن أفراد طاقم الطائرة قفزوا منها بنجاح.وتنتمي طائرة توبوليف تي يو-22 إم إلى عائلة القاذفات السوفييتية سابقا والروسية لاحقا ، وتتميز بقدرتها على ضرب الأهداف البرية والبحرية بصواريخ وقنابل تفوق سرعة الصوت في أي وقت من النهار أو الليل وتحت أي ظروف جوية، كما يمكنها أيضًا حمل أسلحة نووية.(الحرة)