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تحطم قاذفة قنابل استراتيجية في إيركوتسك في روسيا

Lebanon 24
15-08-2024 | 11:44
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قالت صحيفة "إزفيستيا" نقلا عن وزارة الدفاع الروسية، الخميس، إن قاذفة قنابل استراتيجية من طراز (تي.يو-22 إم 3) تحطمت في منطقة إركوتسك في سيبيريا الروسية بسبب عطل فني.
وأضافت الوزارة أن أفراد طاقم الطائرة قفزوا منها بنجاح.
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وتنتمي طائرة توبوليف تي يو-22 إم إلى عائلة  القاذفات السوفييتية سابقا والروسية لاحقا ، وتتميز بقدرتها على ضرب الأهداف البرية والبحرية بصواريخ وقنابل تفوق سرعة الصوت في أي وقت من النهار أو الليل وتحت أي ظروف جوية، كما يمكنها أيضًا حمل أسلحة نووية.
(الحرة)
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