الساعات المقبلة حاسمة.. وزيرا خارجية فرنسا وبريطانيا في إسرائيل بزيارة خاطفة

أفادت رويترز أن زيارة خاطفة وسريعة سيقوم بها وزير خارجية بريطانيا دايفيد لامي، ووزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه إلى إسرائيل.

وفي بيان لها، اشارت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أن وزيري خارجية فرنسا وبريطانيا يجريان مباحثات في تل أبيب غدا لمنع التصعيد في المنطقة.

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وقال وزير الخارجية الإسرائيلي أنّه سيدعو فرنسا وبريطانيا إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على إيران وتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية.

من جانبه، صرّح وزير خارجية بريطانيا قائلا:" الساعات والأيام المقبلة حاسمة في الشرق الأوسط، والوضع في غزة وخيم ".

أضاف:" نحن في لحظات دقيقة بالنسبة للاستقرار العالمي".

وقال:" من مصلحة الفلسطينيين وإسرائيل التوصل لاتفاق في أسرع وقت"، لافتا إلى أن الضربة على مدرسة التابعين برهان أن لا مكانا آمنا للفلسطينيين.