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عربي-دولي

العراق يدرج "العمال الكردستاني" على قائمة الأحزاب المحظورة

Lebanon 24
15-08-2024 | 12:07
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أدرج العراق، اليوم الخميس، حزب العمال الكردستاني على قائمة الأحزاب المحظورة.


وقال وزير الخارجية العراقي: "حزب العمال الكردستاني اصبح في قائمة الأحزاب المحظورة".


كما اشار الى ان العراق سيصل إلى تفاهمات مع تركيا حول معسكر بعشيقة بالموصل.  
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