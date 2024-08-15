العراق يدرج "العمال الكردستاني" على قائمة الأحزاب المحظورة

أدرج العراق، اليوم الخميس، حزب العمال الكردستاني على قائمة الأحزاب المحظورة.





وقال وزير الخارجية العراقي: "حزب العمال الكردستاني اصبح في قائمة الأحزاب المحظورة".





كما اشار الى ان العراق سيصل إلى تفاهمات مع تركيا حول معسكر بعشيقة بالموصل.

Advertisement