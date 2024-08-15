بعد انتهاء اليوم الأوّل من المفاوضات.. ماذا قالت حماس؟

أشارت حركة حماس عقب انتهاء اليوم الأول من المفاوضات التي تجري في الدوحة، بهدف الوصول إلى وقف لاطلاق النار في غزة، إلى أن أي اتفاق يجب أن يحقق وقفا شاملا للنار وانسحابا إسرائيليا كاملا من غزة.



وأضافت للعربية أن إسرائيل هي العائق أمام التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، وأي مفاوضات يجب أن تكون مبنية على تنفيذ مقترح أيار.

وأكّدت أن التشاور والتواصل مع السنوار مستمر، مشيرة إلى أن القرار في الحركة جماعي والسّنوار لا ينفرد به.

في السياق، أوضح مصدر مصري رفيع المستوى لـ"سكاي نيوز" أن اليوم الأول من محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة شهد نقاشات حول جميع النقاط العالقة وآليات تنفيذ الاتفاق.

ونقلت سكاي نيوز عن المصدر قوله أنه سيتم خلال مباحثات اليوم الثاني لمحادثات وقف إطلاق النار بقطاع غزة استكمال المناقشات حول آليات تنفيذ الاتفاق.

وحسب المصدر فإن مناقشات اليوم الأول لوقف إطلاق النار بقطاع غزة امتدت لأكثر من 7 ساعات أبدى خلالها جميع الأطراف رغبة حقيقية في التوصل لاتفاق.