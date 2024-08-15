ترامب: سياسات بايدن وهاريس جعلت من الولايات المتحدة دولة فاشلة

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وعد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الخميس، بإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم في حال انتخب رئيساً للبلاد.وقال خلال مؤتمر صحفي في نيوجيرسي: "سأعيد المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم"، مُضيفاً: "هاريس سمحت لعشرين مليون مهاجر غير شرعي من دخول بلدنا وأعطت فرص عمل لثلاثة ملايين مهاجر غير شرعي".وأضاف: "الملايين من الناس في الولايات المتحدة يعانون من الفقر".وتابع: "هاريس دمّرت كاليفورنيا عندما كانت مدعية عامة"، مؤكداً أن "بعض المراقبين يعتقدون أن أسواق المال ستنهار في حال عدم فوزي في الانتخابات".