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عربي-دولي

ترامب: سياسات بايدن وهاريس جعلت من الولايات المتحدة دولة فاشلة

Lebanon 24
15-08-2024 | 17:16
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وعد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الخميس، بإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم في حال انتخب رئيساً للبلاد.
وقال خلال مؤتمر صحفي في نيوجيرسي: "سأعيد المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم"، مُضيفاً: "هاريس سمحت لعشرين مليون مهاجر غير شرعي من دخول بلدنا وأعطت فرص عمل لثلاثة ملايين مهاجر غير شرعي".
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وأضاف: "الملايين من الناس في الولايات المتحدة يعانون من الفقر".
وتابع: "هاريس دمّرت كاليفورنيا عندما كانت مدعية عامة"، مؤكداً أن "بعض المراقبين يعتقدون أن أسواق المال ستنهار في حال عدم فوزي في الانتخابات".
وقال: "سياسات بايدن وهاريس جعلت من الولايات المتحدة دولة فاشلة"، مؤكداً أن "الحرب في أوكرانيا لم تكن تحدث لو كنت رئيساً".
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