في حال فوزه في الانتخابات.. ترامب يعتزم إقامة "علاقات صداقة" مع إيران

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أعلن المرشح للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب رغبته في إقامة علاقات صداقة مع إيران في حال فوزه في الانتخابات.وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي، أمس الخميس: "لا أريد أن تكون لدينا علاقات سيئة مع إيران. وآمل أن تكون لنا علاقات صداقة مع إيران"، مضيفا أن ذلك "يمكن أن يحدث، ويمكن ألا يحدث".وأضاف ترامب أن إيران "لا يمكن أن تمتلك أسلحة نووية" كشرط لإقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة.يُذكر أن الولايات المتحدة انسحبت خلال تولي ترامب منصب الرئاسة الأمريكية بالذات من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في عام 2018، وأعادت فرض عقوبات على طهران.كما أمر ترامب بتصفية قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في كانون الثاني عام 2020، مما أدى إلى أشد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران منذ سنوات.(روسيا اليوم)