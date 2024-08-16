لأنّه مسلم.. يهودي حاول قتل جاره في أميركا بالمطرقة

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قالت السلطات في ولاية نيويورك الأميركية، إنها "وجّهت لشخص يهودي تهمة محاولة قتل وارتكاب جرائم كراهية وحملة مضايقة وعنف استمرت لمدة أشهر ضد جاره المسلم".وذكرت وسائل إعلام أميركية، أن إيزاك كادوش يواجه اتهامات بأكثر من 40 جريمة، بما في ذلك محاولة القتل من الدرجة الثانية، ومحاولة القتل من الدرجة الثانية كجريمة كراهية، والاعتداء من الدرجة الأولى كجريمة كراهية، والسطو من الدرجة الثانية، والسطو من الدرجة الثانية كجريمة كراهية"، وفقا لشكوى جنائية من مكتب المدعي العام في بروكلين.ووفقا للشكوى، فإن الدافع وراء هجمات كادوش هو اختلافاته الدينية والعرقية مع جاره المسلم.وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، أن "كادوش أخبر جاره أنه سيقتحم شقته ويقتله؛ لأن كادوش يهودي وجاره مسلم".واعتقلت الشرطة كادوش السبت الماضي، "بعد يومين من اتهامه باقتحام شقة جاره، وتدمير الأشياء في الداخل، وتغطية الجدران بالطلاء الأزرق والزيت، وتدنيس المصحف الكريم"، بحسب الشكوى.كما ضرب المتهم جاره في ذات اليوم بمطرقة على رأسه، ما أدى إلى نقله إلى المستشفى بسبب نزيف داخلي.ونقلت الشبكة عن ممثلي الادعاء قولهم، إن الكفالة حددت بمبلغ 25 ألف دولار نقدًا أو 125 ألف دولار.ولم يستجب المحامي العام الذي يمثل كادوش على الفور لطلب التعليق بعد ظهر يوم الخميس. (عربي21)