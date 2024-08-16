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خاص
تقرير لـ"The Telegraph": أوكرانيا كشفت عن خدعة بوتين النووية
ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban
|
Lebanon 24
16-08-2024
|
03:30
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ذكرت صحيفة "The Telegraph" البريطانية أنه "على الرغم من تعهدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ "طرد العدو"، فقد فشل في القيام بذلك أو حتى في وقف التوغل الأوكراني المستمر في روسيا، وهي المرة الأولى التي يتم فيها غزو الوطن الأم منذ الحرب العالمية الثانية. وتزعم قوات كييف الآن أنها سيطرت على 74 مستوطنة وأكثر من 1000 كيلومتر مربع من الأراضي الروسية، مما أدى إلى إجلاء 200 ألف شخص. هذه أزمة كبيرة بالنسبة للكرملين، وعلى الرغم من ذلك، وبعد عشرة أيام من تواجد قوات العدوّ على الأراضي الروسية، لم يصدر أي تهديد نووي من موسكو. لقد كشف العمل العسكري الجريء الذي قامت به أوكرانيا، بضربة واحدة، عن استراتيجية موسكو الرئيسية لإبقاء الغرب متردداً: الخوف من التصعيد النووي".
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وبحسب الصحيفة، "إن "الخطوط الحمراء" التي وضعها بوتين لا تعني شيئا، وقد حان الوقت للقادة الغربيين أن يدركوا ذلك. وفي 23 شباط 2022، عشية الغزو، خاطب بوتين أمته، محذراً من "عواقب كارثية لا يمكن تصورها" إذا تدخلت أي دولة في "العملية العسكرية الخاصة" الروسية. واليوم، لقد قامت أوكرانيا بذلك بشكل حاسم.لكن في الواقع، لم يفعل بوتين أي شيء منذ ذلك الحين، ويجب أن يكون ذلك جزئيًا على الأقل لأنه لا يملك أي خيار نووي من شأنه أن يحل مشكلته الحالية بطريقة سحرية. ثم وعدت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة بعواقب وخيمة على الحرب الروسية إذا اتجه بوتين إلى السلاح النووي. إن تفوق أميركا الهائل في الأسلحة التقليدية يعني أنها يمكن أن تشل آلة الحرب الروسية داخل أوكرانيا من دون الحاجة إلى استخدام الأسلحة النووية نفسها ودون الحاجة إلى الخروج من اراضي الناتو. أضف إلى ذلك حقيقة أن الرئيس الصيني شي جين بينغ لن يتغاضى أبدًا عن استخدام الأسلحة النووية، ويمكننا أن نرى مدى احتمالية السيناريو النووي".
وتابعت الصحيفة، "في الوقت نفسه، كانت الضربة الأوكرانية بمثابة خطوة تكتيكية رائعة، وسوف تكافح موسكو للرد بشكل فعال باستخدام الوسائل غير النووية. فقواتها في حالة يرثى لها، ومن الواضح أن سحب الوحدات من الجبهة الحالية داخل أوكرانيا لاحتواء توغل كورسك من شأنه أن يضعف أو يوقف هجومها الحالي، أو حتى يتسبب في انهيار الخطوط الروسية. لقد فقدت روسيا تماماً الإحساس بالزخم الذي كانت تتمتع به عندما وضعت الأساس للغزو".
وأضافت الصحيفة، "لا شيء الآن يمنع الغرب من مواصلة دعم كييف. إن أوكرانيا قادرة على تحقيق النصر في الحرب بشكل كامل، وطرد القوات الروسية من أراضيها، ووقف إراقة الدماء على الجانبين من دون خوف من التصعيد والهجوم النووي. إن رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر يسعى إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وهو أمر يستحق الثناء عليه. ومع ذلك، فإن الحرب الأقرب بكثير في أوروبا الشرقية، والتي تشكل تهديدًا أكبر، تتطلب اليوم اهتمامًا عاجلاً وغير مجزأ. يستطيع الغرب، بل وينبغي له، أن يزيل الضغوط التي فرضها على أوكرانيا وأن يسمح لتلك الدولة الجريئة بالقتال من دون أن تتدخل في شؤونها، مستخدمة أسلحتها الغربية بكامل نطاقها وقدراتها".
وختمت الصحيفة، "يمثل هذا الإجراء الحاسم الذي اتخذته أوكرانيا فرصة لستارمر وفريقه الجديد لاتخاذ قرارات يمكن أن تسرع عملية السلام في أوروبا الشرقية، فنادرا ما تأتي مثل هذه الفرص في الحرب".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
خاص
عربي-دولي
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ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban
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