عالم الأعمال يشهد صراع 10 أسواق عالمية.. بينهم سوق عربيّ

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شهدت أكبر 10 أسواق مالية في العالم صراع مراكز خلال الخمسة أعوام الأخيرة، تحديدا منذ طرح شركة أرامكو السعودية في تشرين الثاني 2019، الذي دفع بالسوق السعودية لتصبح تاسع أكبر الأسواق.وحسب البيانات، فإن القيمة السوقية للأسواق الـ10 الكبرى قفزت 41% خلال الفترة المذكورة، إلى 94.1 تريليون دولار مدفوعة بشكل رئيس من صعود السوقين الأميركية والهندية بما قيمته 22.1 تريليون دولار (66%) و2.78 تريليون دولار (132%) على التوالي.وحققت السوق الهندية أكبر تقدم بين الأسواق الكبرى، لتصعد من الترتيب العاشر إلى الخامس بقيمة سوقية 4.88 تريليون دولار، لتحل محل السوق البريطانية المتراجعة للترتيب السادس بقيمة 3.19 تريليون دولار، ذلك بعد تراجع قيمتها 3% خلال الفترة مع التأثر الاقتصادي السلبي بالخروج من الاتحاد الأوروبي في 2020، بجانب تضرر الأسواق الأوروبية من التوترات الجيوسياسية والحرب بين روسيا وأوكرانيا.فيما جاءت قفزة السوق الهندية بالتزامن مع النمو الاقتصادي الكبير للبلاد، صعد به لخامس أكبر اقتصاد في العالم متفوقا أيضا على نظيره البريطاني، كما أسهم انخفاض سعر العملة الهندية "الروبية" في ارتفاع قيمة الأسهم المحلية.بين أبرز التغيرات أيضا، انضمام السوق التايوانية لقائمة العشرة الكبار بقيمة سوقية 2.37 تريليون دولار بعد ارتفاعها 11%، لتزيح السوق الألمانية من القائمة بقيمة 2.36 تريليون دولار.بينما حافظت السوق السعودية على الترتيب التاسع بقيمة سوقية 2.71 تريليون دولار، مع ارتفاعها 13% منذ طرح أرامكو عندما كانت قيمة السوق 2.4 تريليون دولار.حققت 7 أسواق ارتفاعات في قيمتها بقيادة الهندية ثم الأميركية، والكندية 30%، والصينية 20%، والفرنسية 18%، ثم السعودية، بينما ارتفعت التايوانية 11%.