الأمطار تُهلك اليمن.. سيول ألحقت الضرر بأكثر من 100 ألف يمني

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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، تضرر 180 ألف شخص جراء سيول اليمن منذ مطلع آب الجاري، مبينة أن هناك حاجة ماسة إلى 4.9 ملايين دولار لتوسيع نطاق الاستجابة الطارئة.وقالت المنظمة في بيان، إن "هطول الأمطار وفيضانات السيول الكارثية باليمن يفاقم معاناة العائلات التي تعاني آثار وتداعيات الفقر والجوع والصراع المستمر".وأشار البيان إلى أن "الأمطار الموسمية الغزيرة أدت بشكل استثنائي لفيضانات وسيول مفاجئة في اليمن، متسببة بدمار وتخريب في أجزاء مختلفة من البلاد، وكانت محافظات الحديدة وحجة وصعدة وتعز من بين المحافظات الأكثر تضررا". (عربي21)