31
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
32
o
جونية
30
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
27
o
بشري
28
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
استخدام المدنيين في غزة كـ"دروع بشرية".. الإدارة الأميركية قلقة
Lebanon 24
16-08-2024
|
03:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
أبدت الإدارة الأميركية قلقها البالغ إزاء التقارير الإسرائيلية التي تتحدث عن استخدام الجيش المدنيين في غزة كغطاء لعملياته العسكرية داخل الأنفاق، مشيرة إلى أنها تحقق في هذه المزاعم .
كما وجهت أصابع الاتهام إلى حماس باستغلال المدنيين في القطاع كدروع بشرية، مشددة على ضرورة نجاح مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، لوقف المعاناة.
Advertisement
وفجّر تحقيق لصحيفة "هآرتس" بعنوان الجيش الإسرائيلي يستخدم مدنيين فلسطينيين لتفتيش أنفاق مفخخة محتملة في غزة، ليحلوا محل وحدات مختصة بالبحث عن المتفجرات وقتل عدد كبير منها.
وقالت منظمة كسر الصمت الإسرائيلية التي توثيق الانتهاكات العسكرية إن هذه الممارسات كانت منتشرة على نطاق واسع في مختلف الوحدات التي تقاتل في غزة لدرجة أنه يمكن اعتبارها "بروتوكولا".
حماس كان لها رأي في تحقيق "هآرتس" إذ طلبت من محكمة العدل الدولية ضم الاعترافات لملف "جرائم الحرب" التي تلاحق إسرائيل، على الرغم من أن تل أبيب اتهمت الحركة منذ بداية الحرب الحركة بالتواري بين التجمعات المدنية وتنفيذ هجماتها على إسرائيل من خلالهم.
كما تكشف روايات شهود عيان أن حماس تستخدم المدنيين كغطاء لعملياتها وتجبرهم على الاختباء بينهم خصوصا في المستشفيات والمدارس والمساجد والمرافق المدنية الأخرى.(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ما سبب تأخير "حزب الله" وإيران هجومهما على إسرائيل؟
Lebanon 24
ما سبب تأخير "حزب الله" وإيران هجومهما على إسرائيل؟
08:00 | 2024-08-15
15/08/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستضرب إيران إسرائيل؟.. تقرير أميركي يكشف
Lebanon 24
هل ستضرب إيران إسرائيل؟.. تقرير أميركي يكشف
07:00 | 2024-08-15
15/08/2024 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"خطوة مثيرة للإعجاب"... هكذا تمكّنت أوكرانيا من دخول كورسك
Lebanon 24
"خطوة مثيرة للإعجاب"... هكذا تمكّنت أوكرانيا من دخول كورسك
14:00 | 2024-08-15
15/08/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تقوم إسرائيل بهجوم إستباقيّ ضدّ "حزب الله"؟
Lebanon 24
هل تقوم إسرائيل بهجوم إستباقيّ ضدّ "حزب الله"؟
11:00 | 2024-08-15
15/08/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
محادثات الفرصة الأخيرة.. هل توقف الدوحة حرب غزة؟
Lebanon 24
محادثات الفرصة الأخيرة.. هل توقف الدوحة حرب غزة؟
13:00 | 2024-08-15
15/08/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:00 | 2024-08-16
الفرصة الاخيرة.. هل تنسحب بعدها حماس نهائيا من المفاوضات؟
05:18 | 2024-08-16
نجل إسماعيل هنية يروي تفاصيل جديدة عن طريقة اغتيال والده: "صاروخ تتبع هاتفه"
05:15 | 2024-08-16
مداهمة منزل صحافي شهير... ما السبب؟
04:46 | 2024-08-16
ألقت مناشيرًا فوقها.. إسرائيل تدعو سكان مناطق "إنسانية" للمغادرة (صورة)
04:20 | 2024-08-16
بعد الهجوم على كورسك.. كندا تسمح لكييف باستخدام أسلحتها في الأراضي الروسية
04:07 | 2024-08-16
مشاهد مرعبة.. النيران تلتهم غابات تركيا (فيديو)
فيديو
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
16/08/2024 12:27:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
23:44 | 2024-08-07
16/08/2024 12:27:56
Lebanon 24
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
16/08/2024 12:27:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24