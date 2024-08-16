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ألقت مناشيرًا فوقها.. إسرائيل تدعو سكان مناطق "إنسانية" للمغادرة (صورة)

Lebanon 24
16-08-2024 | 04:46
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ألقى الجيش الإسرائيلي مناشيرا على أحياء شمال خان يونس وشرقي دير البلح بقطاع غزة، يدعو عبرها السكان إلى المغادرة استعدادا للقيام بعمليات عسكرية.

وزعم بيان صدر في هذا الشأن، أن حماس تستغل تلك المناطق "الإنسانية" لإطلاق قذائف صاروخية نحو محيط القطاع.
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وحذر الجيش الإسرائيلي من أن "البقاء في تلك المنطقة أصبح خطيرًا"، مضيفا أنه "يتم تحذير السكان بشكل مسبق لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين وإبعادهم عن منطقة القتال".
 
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واستشهد فلسطيني يعمل ضمن طواقم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، في قصف إسرائيلي على جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وتعليقا على ذلك قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، إن العالم يشهد لحظة قاتمة للغاية، بعد استشهاد 40 ألف شخص في غضون عشرة أشهر فقط في غزة.

وأشار لازاريني، إلى أن من بين الشهداء، أكثر من 200 عضو من فريق الأونروا، وأكثر من 100 صحفي، وعدد كبير جدا من العاملين في مجال الصحة. (سكاي نيوز)
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